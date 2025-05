Madeira Classic Car Revival realiza-se nos dias 23, 24 e 25

A próxima edição do Madeira Classic Car Revival realiza-se nos próximos dias 23, 24 e 24, integrada na programação da Festa da Flor que está a decorrer até ao final deste mês.

O programa deste evento, organizado pelo Clube de Automóveis Antigos da Madeira (CACM), é apresentado segunda-feira, na Quinta Magnolia, com todos os detalhes.

A apresentação estará a cargo do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e pelo presidente do CACM, Miguel Gouveia.