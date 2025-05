A Região foi, esta manhã, palco da abertura da primeira assembleia-geral de 2025 da Federação Europeia de Autoridades Competentes e Reguladores da Medicina Dentária (FEDCAR). O evento decorre, pela primeira vez, na Madeira e reúne bastonários da Ordem dos Médicos Dentistas de 17 países europeus, no Hotel Savoy, no Funchal, até amanhã, 17 de maio.

A cerimónia de abertura contou com a participação do presidente do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Herberto Jesus, em representação da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, a convite da Ordem dos Médicos Dentistas.

Na ocasião, Herberto Jesus apresentou a visão estratégica para o futuro da Saúde na Madeira, destacando o papel das novas tecnologias e da transformação digital como elementos-chave para a sustentabilidade do sistema regional e para a captação de talento. Sublinhou ainda o conceito inovador do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que assenta no modelo KIWI – “Conhecimento, Inteligência, Sabedoria e Interoperabilidade” – com foco na criação de valor para todos.

Com os olhos postos no futuro, Herberto Jesus enfatizou a importância da tecnologia de ponta, da robotização e da integração dos cuidados de saúde, com o objetivo de atingir o conceito de “felicidade” como um pilar da saúde e bem-estar da população.