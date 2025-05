O secretário regional de Agricultura e Pescas representou hoje o Governo Regional na Festa da Cebola, que decorreu no Caniço, concelho de Santa Cruz.

Nuno Maciel aproveitou o momento para repetir que “o Governo Regional gosta do Caniço” e enumerou vários investimentos em curso ou previstos para este mandato naquela localidade.

As obras na estrada do aeroporto, o pavilhão do Caniço e o pavilhão multiusos que vai custar “muitos milhões” foram alguns dos exemplos que o governante deixou.

Sobre o certamente propriamente dito, Maciel reconheceu que nunca tinha assistido e distribuiu elogios por todos os que participaram. Adiantou que ele próprio tem raízes no concelho de Santa Cruz pela lado da família materna e enalteceu o trabalho dos agricultores, particularmente os produtores de cebola, que foi ontem festejada e que tem no Caniço a esmagadora maioria da produção regional.

“A agricultura corre-nos nas veias e a cebola é a alma da agricultura em Santa Cruz”, disse Maciel.

O governante convidou os agricultores a contarem com o Governo Regional para aumentar e melhorar as suas produções através dos apoios e das ajudas técnicas existentes.

Nuno Maciel terminou a sua intervenção com um elogio ao presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, do JPP. “Aprecio a sua forma de estar na política”, disse.