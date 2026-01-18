Machico: Ventura em primeiro, seguido por Seguro

André Ventura acaba de ser o candidato mais votado nas eleições presidenciais de hoje em Machico, território onde os socialistas registam habitualmente as suas melhores votações.

Tal como em outros municípios, hoje Machico optou pelo candidato apoiado pelo Chega que teve 3.304 votos, o que corresponde a 33% da votação.

Em segundo, surge António José Seguro, apoiado pelo PS, com 3.148 votos (31%).

Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelo PSD e o CDS, surge na terceira posição com 1.287 votos (13%).

Cotrim de Figueiredo (1.083) é quarto e Gouveia e Melo (619) é o quinto candidato mais votado no concelho de Machico.