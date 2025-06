Machico: Trabalhadoras aceitam proposta da Santa Casa da Misericórdia para retroativos

As trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico (SCMM) decidiram hoje, em plenário, aceitar a proposta da SCMM para os retroativos de julho a dezembro de 2023, propondo que todos os pagamentos sejam feitos até dezembro de 2025.

De acordo com a entidade sindical - CESP, a Santa Casa propõe o pagamento de retroativos salariais e diuturnidades de julho a dezembro de 2023; retroativos salariais pagos até outubro de 2025.; diuturnidades pagas até o final de 2026, com possibilidade de antecipação, e apresentação dos valores devidos até julho de 2025, sem penalização por ausências prolongadas.

As trabalhadoras decidiram abrir mão dos retroativos de julho de 2022 a junho de 2023; exigir a reposição do direito de dispensa no dia de aniversário, já a partir de julho de 2025; solicitar cumprimento do CCT negociado entre CNIS e FEPCES, incluindo descansos compensatórios e regularização de horários de trabalho, e reivindicar aumento do número de trabalhadoras por turno para evitar sobrecarga.

Será enviado um abaixo-assinado à SCMM e à Direção Regional de Trabalho sobre a redução de trabalhadoras nos turnos e foi agendado novo plenário para o próximo agosto.