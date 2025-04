A Junta de Freguesia de Machico está a organizar um concurso de Maios. Na Madeira, mais propriamente em Machico, a tradição dos maios mantém-se, o que faz com que, no primeiro do mês, dia do Trabalhadores, logo ao amanhecer, as pessoas coloquem os seus bonecos ou espantalhos feitos com roupas e outros acessórios, na rua.

Os mesmos servem como sátira de diversos temas da atualidade.

Para preservar a memória desta tradição, o órgão de poder local presidido por Alberto Olim promove, este ano, e uma vez mais, o concurso de maios, sendo que haverá prémios para os três mais bem concebidos. As inscrições devem ser feitas até 30 de abril na secretaria da Junta de Freguesia.