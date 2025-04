O Município de Machico, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira (AARAM), volta a promover um dos eventos mais animados e coloridos do calendário local: o Neon Color Run. A sétima edição desta corrida noturna, que alia desporto, lazer e muita diversão, está agendada para o próximo dia 23 de maio, com partida no Porto de Recreio de Machico.

A apresentação oficial do evento terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 30 de abril, às 12h00.

Em 2024, o Neon Color Run reuniu mais de 600 participantes, e a organização está empenhada em superar esse número este ano, reforçando o sucesso e o entusiasmo que este evento tem gerado junto da população local e visitantes.