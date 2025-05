A Universidade Sénior de Machico e a Junta de Freguesia realizam, amanhã, a cerimónia do hastear da sétima bandeira Eco-Escolas, referente ao ano letivo 2023/24. Será também celebrado do dia Eco-Escolas 2025.

A iniciativa terá três momentos musicais a cargo do CorUS-Coro da Universidade Sénior de Machico, dirigido pelo professor Nélio Martins, destacando a apresentação do hino eco-escolas como momento alto da comemoração.

A oficina de português e algumas alunas vão declamar quadras alusivas aos temas da água, resíduos, energia e ação climática.

Segundo a Junta de Freguesia, aquela universidade foi a primeira instituição do género inscrita no programa Eco-Escolas e a ganhar o galardão na Região e no país. “Esta distinção reconhece as boas práticas ecológicas da comunidade sénior, que atua em parceria com o Município de Machico”, diz o órgão de poder local.