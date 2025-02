A conferência ‘Merecer o Futuro I’, a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, visa sensibilizar para a importância de mitigar os efeitos climáticos, e conta com um painel de oradores especializados a começar por Viriato Soromenho-Marques, da Universidade de Lisboa e, num segundo momento, com António Costa Silva, antigo ministro e membro do Instituto Superior Técnico e, por fim, a especialista em sociologia do ambiente, Luísa Schmidt.

Ela que começou por referir a comparação entre os europeus e americanos com os principais desafios a se centrarem no custo de vida e alterações climáticas, socorrendo-se de um inquérito feito em 2024, documento que mostra que nestes dois continentes as alterações climáticas já surgem como prioridade e por isso “é preciso investir já”, realçando a componente de prevenção e sensibilização.

Luísa Schmidt realçou, ademais, a disrupção das infraestruturas e a circunstância de Portugal já surgir entre as 10 regiões que atingiram o nível de ondas mais quentes.

Considerando os últimos eurobarómetros, deixou algumas críticas, designadamente o que referiu ser uma “desinformação latente” e que as ações mais eficazes para lidar com as alterações ambientais surgem como preocupação para as populações, mas que, ainda assim, permanece uma fatia de desinformação.

UE como fiscal das leis ambientais

A oradora convidada deixou uma última nota de que a legislação ambiental da União Europeia é fulcral.

A especialista sublinhou, também, o facto de Portugal ser um dos 5 países da União Europeia com maior pobreza energética o que, elaborou Luísa Schmidt, se prende com as más construções das infraestruturas.

De resto, note-se à escala regional, na Madeira, conforme o Jornal avançou na sua edição impressa de quarta-feira, cerca de 60 mil madeirenses vivem em pobreza energética, de acordo com dados divulgados pela Direção Regional de Estatística.