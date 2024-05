Ana Clara Silva, diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, foi uma das oradoras externas da reunião temática mensal da Rede para a Economia Social e Solidária que se realizou no passado dia 14 de maio, na sede da Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES).

Na sua intervenção, Ana Clara Silva discutiu a estrutura de uma política pública para a longevidade, enfatizando as dimensões compreendidas no desenho das políticas públicas integradas nesta área, em particular a preocupação permanente de respostas sistematizadas para lidar com a fragilidade geriátrica.

Além disso, apresentou alguns projetos multidisciplinares em curso, como os cuidados de longa duração e o estatuto e reforço do papel dos cuidadores informais.

Realçou também o papel vital do setor social na área da Saúde, apontando a competência, a proximidade, a prontidão e a qualidade dos serviços como grandes contribuições, sublinhando a necessidade de o Estado fornecer regras claras para a participação dessas entidades, bem como garantir estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade nas suas intervenções.

Refira-se que a RESS nasceu em 2018 com o objetivo de reunir entidades do domínio social e solidário para discutirem e partilharem experiências sobre os problemas mais comuns que assolam o setor.

Estiveram presentes nesta reunião a Casa do Povo Água de Pena, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, o Centro Cívico da Ribeira Seca, a APPDA-Madeira, a Garouta do Calhau, o Centro Social e Paroquial do Carmo, a Escola Superior de Enfermagem S. José de Cluny, a ANDO Portugal, a LapiMadeira e ainda Os Especiais - Associação de Inclusão Social.

Nesta reunião, participou também como orador externo, via zoom, Elísio Costa, Coordenador do Porto4Ageing - Centro de Competências para o Envelhecimento Ativo e Saudável/Universidade do Porto.