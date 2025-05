Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião plenária desta quinta-feira arranca às 9h00, no hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Entre hoje e domingo, 25 de maio, o Largo da Praça, em Machico, irá receber a 13.ª edição da Feira do Livro - Francisco Álvares de Nóbrega. A abertura oficial acontece às 10h00. A par dos lançamentos irão decorrer igualmente inúmeras apresentações de livros, horas do conto e momentos musicais.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 16 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Hoje, entre as 15h00 e as 17h00, a Estação de Biologia Marinha do Funchal recebe a ‘Feira do Mar’, uma celebração do Dia Europeu do Mar, promovida pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa.

* As Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família realizam uma tertúlia subordinada ao tema ‘Saúde Mental na Adolescência: Desafios Atuais na RAM’, a partir das 17h00, no Centro Comercial Plaza Madeira, com entrada livre.

* A Festa da Cerveja, Doses e Petiscos volta a animar a vila da Ribeira Brava entre hoje e domingo, 25 de maio. Tal como tem vindo a acontecer, a marginal será o local escolhido para acolher os cervejeiros e barraqueiros que durante quatro dias vão servir uma variedade de cerveja, com doses e petiscos a acompanhar. A abertura oficial está marcada para as 18h00.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, sob a direção musical de Yuriy Kyrychenko, às 21h00 no Savoy Palace.