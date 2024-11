Bom dia!

- Arranca às 9h00 a reunião plenária n.º 40, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- No edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, entre as 9h30 e as 12h10, tem lugar as Jornadas Regionais da Qualidade com o tema ‘O papel da Inteligência Artificial na Gestão Atual’.

- Na Ribeira Brava, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil visita, às 9h30, o centro de saúde, por ocasião do Rastreio da Retinopatia Diabética.

- Em Câmara de Lobos, às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, a sessão oficial de assinatura dos Acordos Verdes Locais.

- O presidente do Governo Regional visita, às 11h30, as obras junto ao polidesportivo do Campo da Boaventura, em São Vicente.

- Pelas 12h30, haverá declarações após a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil do Funchal, no CIGMA- Centro Integrado de Gestão Municipal Autónomo.

- Às 14h30, no salão nobre da autarquia funchalense, é apresentada a proposta do Plano Diretor de Iluminação Pública do concelho do Funchal.

- A 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais reúne às 14h30 no Parlamento regional.

- A Naturdouro Viagens inaugura, às 15h00, a sua loja, na Estrada Monumental n.º 372, Funchal.

- Os Vinhos Borges celebram 140 anos, a partir das 17h30, no Galáxia Skybar, no Savoy Palace Hotel.

- Começa às 18h00, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, o lançamento do livro ‘Apenas o Largo Silêncio’, de Emanuel Bento.

- O Museu de História Natural do Funchal acolhe, às 18h00, a primeira conversa do projeto ‘Pensar a Saúde Mental na Atualidade’, promovida pela Associação Núcleo de Arte e Urbanismo – aNÙ.

- A sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal vai abordar a obra da autoria de Élvio Passos e João Lizado, ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’, a partir das 18h00. A iniciativa é de entrada livre.

- Pelas 21h00, no Hotel Royal Savoy, o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ vai interpretar as obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico, e do período moderno obras de Scott Joplin, Ennio Morricone e Carlos Gardel.

- A Orquestra de Bandolins da Madeira promove um concerto, às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.