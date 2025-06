Livro ‘O Mistério dos Contentores’ sensibiliza crianças para correta gestão de resíduos

Decorreu, esta tarde, 23 de junho, na sala da Assembleia Municipal, a apresentação do livro infantil ‘O Mistério dos Contentores’, da autoria de Andreia Batista, ilustrado por Valter Sousa e Rafaela Rodrigues.

O projeto, desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal através da Unidade de Sensibilização Ambiental, tem como objetivo sensibilizar as crianças para a importância da correta gestão de resíduos e para a adoção de práticas sustentáveis.

Na apresentação, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, destacou que ‘O Mistério dos Contentores’ “representa um testemunho do compromisso do atual executivo municipal com a educação ambiental”.

“Acredito que proteger o planeta não é apenas uma obrigação, mas um legado que construímos e deixamos às futuras gerações. Por isso, valorizamos de forma ímpar cada iniciativa que sensibiliza, educa e inspira”, afirmou a vereadora.

Nádia Coelho acrescentou que a Educação Ambiental no Funchal transcende idades, procurando envolver todas as camadas da sociedade. O objetivo é que todos compreendam a importância vital da gestão dos recursos, da adoção de práticas sustentáveis e do exercício da cidadania ambiental.

Paralelamente, reforçou a autarca, o Mmunicípio tem avançado significativamente na gestão de resíduos, com o envolvimento ativo de todos, desde os mais jovens até à população sénior, reforçando a ideia de que a responsabilidade é partilhada.

A vereadora sublinhou que a escolha do livro como ferramenta para esta iniciativa não foi por acaso. “Um livro tem o poder singular de perpetuar histórias, gravar conhecimentos na mente e no coração de quem o lê e de quem o escuta. Esta obra é a materialização de uma abordagem inovadora e diversificada à educação ambiental, que conjuga diferentes formas de cultura para fazer chegar a mensagem ambiental a cada funchalense.”

A expectativa, segundo afirma, é que ‘O Mistério dos Contentores’ seja uma semente de consciência, inspirando a ação e consolidando o Funchal como exemplo de sustentabilidade e respeito pelo nosso planeta.

A cerimónia contou com a presença de alunos, professores, coordenadores Eco-Escolas e colaboradores do Departamento de Ambiente.