O livro “50 Anos de Abril – Democracia & Autonomia”, da autoria do escritor açoriano José Andrade, vai ser lançado no Funchal no próximo dia 9 de fevereiro, pelas 18h00, na sede da Casa dos Açores da Madeira. A apresentação vai estar a cargo do antigo governante madeirense João Carlos Abreu.

“Para celebrar os 50 anos da democracia portuguesa na perspetiva da autonomia açoriana, este livro reúne, pela primeira vez, os testemunhos de todos os sucessivos presidentes do Governo Regional dos Açores (João Bosco Mota Amaral, Alberto Romão Madruga da Costa, Carlos César, Vasco Cordeiro e José Manuel Bolieiro) e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Álvaro Monjardino, José Reis Leite, Humberto Melo, Dionísio Sousa, Fernando Menezes, Francisco Coelho, Ana Luís e Luís Garcia)”, informa uma nota de impresa alusiva ao evento.

Para melhor enquadrar os depoimentos açorianos dos líderes autonómicos do pós-25 de Abril, a obra inclui uma cronologia açoriana da democracia portuguesa, que recorda e regista figuras e factos da Autonomia Política.

José Andrade foi assessor do Presidente do Governo dos Açores, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e, desde 2020, Diretor Regional das Comunidades do Governo dos Açores.

Este livro editado pela editora açoriana Letras Lavadas foi lançado nos Açores em abril do ano passado, nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.