O LIVRE Madeira manteve, hoje, durante todo o dia, várias reuniões na Região, sendo que uma delas foi com a Associação Presença Feminina no Funchal. A cabeça de lista às eleições de 23 de março destacou que foi proposto criar um plano regional de combate e prevenção da violência contra as crianças, assim como um centro regional de apoio à criança vítima.

Marta Sofia salientou que a violência doméstica não é só entre cônjuges e que “os maus-tratos infantis foram normalizados” na cultura portuguesa, defendendo que é preciso efetuar um trabalho de sensibilização que envolva os pais, as escolas, profissionais de saúde, associações e toda a sociedade civil.

Na ocasião, aquela responsável defendeu, em declarações à Lusa, também a necessidade de uma coordenação dos tribunais de família e criminais para a proteção rápida das vítimas e os seus familiares próximos, para não assistirmos a casos que têm sido recorrentes na Madeira, que “depois culminam em assassinatos, tanto da mãe como do filho”.