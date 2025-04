A Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Grupo Sousa, através das empresas LOGISLINK e Porto Santo Line, assinaram, no dia 11 de abril, um protocolo de cooperação para apoio aos Núcleos Regionais dos Açores e da Madeira, no âmbito do transporte de bens, disponibilização de recursos humanos especializados e de viaturas nas Regiões Autónomas.

O Grupo Sousa assume-se, assim, como parceiro logístico da LPCC, viabilizando o transporte de materiais de apoio fundamentais para atividades de educação, prevenção e sensibilização locais, bem como a deslocação de profissionais e viaturas da LPCC, no âmbito de campanhas e iniciativas de apoio direto às populações insulares.

O acordo prevê, ainda, a isenção dos fretes marítimos para transporte de materiais ortopédicos e equipamentos de apoio ao doente oncológico entre o Continente e as Regiões Autónomas, tarifas especiais nas viagens entre Madeira e Porto Santo, apoio em campanhas de prevenção e diagnóstico precoce do cancro, bem como o reforço das consultas de Psico-Oncologia e de ações de formação para voluntários e técnicos especializados, entre outras.

Esta parceria beneficiará diretamente centenas de doentes e famílias nas duas Regiões Autónomas, possibilitando e reforçando atendimentos sociais e psicológicos, além da concretização de dezenas de ações de sensibilização junto das comunidades escolares e população em geral.

Para a LPCC, a cooperação com o Grupo Sousa representa “um passo decisivo na capacidade de chegar mais longe e com melhores condições às populações insulares, promovendo saúde, apoio e esperança”, afirma Vítor Veloso, Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A celebração deste protocolo enquadra-se no programa “Somos Solidários” do Grupo Sousa, que elege a Sustentabilidade e a Responsabilidade Social como pilares centrais da sua ação corporativa e pretende ter impacto junto das populações ao contribuir para a sua saúde e qualidade de vida.