“Não faço ideia nenhuma. Tem de falar com o presidente do Conselho de Jurisdição”. Essa a resposta de Miguel Albuquerque quando questionado sobre se o Conselho de Jurisdição do PSD já entregou as atas pedidas por Manuel António Correia, que tem vindo a exigir novas eleições internas no partido.

“Não tenho influência nenhuma” nesse órgão do partido, sublinhou o social democrata, aos jornalistas, à margem de uma cerimónia no liceu, em que participava na qualidade de presidente do governo regional.

Garantiu que serão cumpridos todos os procedimentos legais que nos estatutos contemplam. “Não tenham dúvidas disso”, sublinhando que “a nós, ninguém dá lições de democracia interna”