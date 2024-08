O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, esteve na manhã deste sábado na freguesia do Curral das Freiras para manifestar solidariedade às populações afetadas pelo incêndio que lavra há já quatro dias e destacar o trabalho abnegado dos bombeiros e das forças de segurança, na defesa da vida das pessoas, dos animais e das casas.

O líder do JPP chegou ao centro da freguesia do Curral das Freiras ao meio da manhã, para dar cumprimento à linha que orienta o partido: estar próximo das populações e dos seus problemas. “Estou aqui pelo meu dever institucional para, em nome do JPP, manifestar a minha total solidariedade às forças de segurança e às pessoas que têm vivido horas de incerteza e de angústia”, disse.

Élvio Sousa conversou com residentes, que acompanham o evoluir do incêndio, a partir da zona junto à igreja, ouviu as preocupações de quem teme a perda dos seus bens e espera que a situação se normalize o mais depressa possível.

Sobre a recusa de Albuquerque em aceitar o apoio de meios vindos do continente, Élvio Sousa deseja piamente que o presidente do Governo Regional e o secretário regional da Saúde e Proteção Civil “não se tenham engando na análise da situação e espera que a decisão que tomaram tenha sido fundamentada por quem conhece da matéria, para não se repetir os erros de Albuquerque nos incêndios de Agosto de 2016, iniciados nas zonas altas de São Roque e que viriam a deixar o Funchal sob forte ameaça”.