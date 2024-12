Laurissilva inspirou trabalhos de “qualidade significativa”

Francisco Teixeira e Cristian Júnior foram os primeiros classificados no Prémio de Valorização do Artesanato (PVA), respetivamente, nas categorias tradicional e contemporâneo.

Conquistaram o público votante com peças inspiradas na Laurissilva, tema da edição deste ano do concurso alusivo aos 25 anos de elevação da floresta endémica da Madeira a Património da Humanidade.

Os prémios foram entregues esta tarde, com a presença de Miguel Albuquerque, nas instalações dos Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros. A edição deste ano contou com 23 peças, elaboradas por 21 artesãos com certificação reconhecida pelo Instituto.

O presidente do Governo Regional deu os parabéns a todos os participantes, em especial aos vencedores, pelo empenho e vocação pelas artes e agradeceu também pelo facto de contribuírem para o esforço de valorização e melhoria do artesanato regional. A votação do público, “ainda que sempre questionável”, referiu, é, na opinião de Miguel Albuquerque uma forma de participação de valor.

Tiago Freitas, presidente do IVBAM, sublinhou a adesão ao concurso, e, sobretudo, a qualidade “significativa” evidenciada nesta que foi a terceira edição do PVA. Como curiosidade, destacou o facto de algumas das peças já terem sido vendidas.

Sobre o apoio que tem sido dado aos artesãos, explicou que o prémio se enquadra nesse objetivo. Junta também, a oportunidade que tem sido dada aos artesãos de participarem em certames, no país e no estrangeiro, onde podem dar a conhecer os seus trabalhos.

O PVAR contempla duas vertentes de Valorização do Artesanato, o Tradicional e o Contemporâneo, atribuindo, desta forma, 3 prémios pecuniários aos 3 vencedores de cada vertente, na seguinte ordem: 1.º prémio: 1.000,00€; 2.º: 600,00€; 3.º: 400,00€.