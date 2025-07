A manchete do seu Jornal deste sábado vai para a contestação em torno da apanha das lapas.

Os pequenos mariscadores contestam a interdição absoluta da apanha da lapa por quase dois anos e reclamam a abertura parcial em agosto e setembro. O Governo defende a proibição com estudos e pareceres que indicam a “recuperação lenta” da espécie e lembra que a medida mereceu o consenso dos profissionais do setor.

Neste que é o Dia dos Avós, trazemos-lhe também duas páginas sobre os muitos que vivem com netos e são autênticos abonos de família. Ajudam a pagar contas e cuidam das crianças. Outros sofrem com isolamento, alerta a causa e social.

As comunidades querem estar representadas na ALRAM. Este outro assunto que pode ler na edição de hoje.

Ao nível político, fique a saber que Célia Pessegueiro já fechou equipa para alcançar a terceira vitória. A autarca recandidata-se com uma lista que alia continuidade e renovação. Carlos Coelho, atual presidente da Assembleia Municipal, é o número dois. Cláudia Canha, Leonardo Santos e Lúcia Rodrigues integram também a equipa.

Em São Vicente, João Carlos Gouveia, ex líder do PS, é candidato a presidente da Assembleia Municipal na equipa de António Gonçalves.

Em Santa Cruz, Agostinho Alves, militante do PSD, rompe com o partido e avança para as autárquicas pelo Chega. No mesmo concelho, Énio Martins encabeça a lista da CDU.

Pode ler isto e muito mais no JM deste ‘quente’ e último sábado de julho.