Representantes da Juventude do JPP reuniram-se hoje com a direção da Associação Académica da Universidade da Madeira (UMa), tendo o encontro servido para identificar as principais reivindicações dos estudantes.

“A falta de residências universitárias na Universidade da Madeira, combinada com a quase inexistência de casas para arrendar a preços que as famílias possam suportar, a oferta limitada de transportes públicos para as zonas rurais, o reforço das bolsas de estudo e os baixos salários pagos aos jovens que terminam o seu percurso académico”, constituem, grosso modo, “os principais problemas” que a Juventude do JPP tomou nota na referida reunião de trabalho.

Segundo nota de imprensa, a reunião das representantes da Juventude do JPP, Jéssica Teles e Andreia Gouveia, com a Direção da Associação Académica da UMa acontece no âmbito da auscultação das diversas forças de juventude da sociedade, com o objetivo de aprofundar e consolidar o seu programa eleitoral e identificar alguns problemas vivenciados pelos jovens estudantes da Região Autónoma da Madeira.