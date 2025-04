Decorre, neste preciso momento, o concurso do melhor bolo de chocolate, uma iniciativa que vai na sua 8.a edição e que se integra no 10.o Mercado do Chocolate, que decorre em parte do piso superior do Mercado dos Lavradores. A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal tem na Uau Cacau um parceiro no evento. No concurso do bolo de chocolate, concorrem 7, sendo quatro amadores e três feitos por profissionais. O júri está, no momento, a provar as iguarias, sendo que os premiados serão conhecidos depois das 11 horas.