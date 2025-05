Está agendada nas instalações da Junta de Freguesia do Caniço uma ação de sensibilização, intitulada por ‘SOS Consumidor: Vendas Agressivas’.

Esta ação visa alertar os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, para adoção de comportamentos mais responsáveis relativamente à identificação de práticas comerciais desleais, cuidados a ter com as abordagens à distância, nomeadamente por telefone, porta a porta, via online, de modo a que estes reconheçam os seus direitos e possam se proteger de género de vendas agressivas.

A DECO deixará, ainda, conselhos úteis em relação às compras no dia a dia para que os consumidores possam se sentir mais confiantes das suas decisões de consumo.

A DECO é parceira da Junta de Freguesia do Caniço e ao longo do ano de 2025 irá desenvolver mais ações do género.