A Junta de Freguesia do Caniço atribuiu uma máquina de costura às Escolas do 1.º Ciclo da Assomada e das Figueirinhas, a exemplo do que já fizera no ano anterior com a Escola do 1.º Ciclo do Caniço. “Esta oferta irá, certamente, facilitar a confecção dos trajes usados pelas crianças e adultos que participarão no nosso icónico Cortejo, dando mais colorido às excelentes coreografias que as Escolas apresentam. Recorde-se que, este ano, a Festa da Cebola irá realizar-se de 23 a 25 de maio, com destaque para o já referido Cortejo Alegórico que envolverá cerca de um milhar de participantes, na sua maioria crianças e jovens das Escolas da nossa Cidade”, informa nota de imprensa.