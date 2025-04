A Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos procedeu recentemente à aquisição de uma cadeira de rodas adaptada, destinada a um freguês com necessidades especiais de mobilidade. Esta aquisição enquadra-se no âmbito do Programa de Ajudas Técnicas, que visa disponibilizar, a título de empréstimo, equipamentos ortopédicos de apoio aos fregueses da freguesia.

Com esta nova aquisição, a Junta reforça o seu compromisso com a inclusão, a acessibilidade e o bem-estar da população, procurando dar resposta às necessidades de quem enfrenta limitações físicas, temporárias ou permanentes.

O Programa de Ajudas Técnicas tem vindo a ser consolidado através de uma parceria contínua com o Grupo Desportivo do Garachico, entidade que, através da apresentação de candidaturas específicas, tem contribuído para o alargamento e diversificação dos equipamentos disponíveis em forma de doação. Esta parceria tem sido fundamental para o crescimento sustentável do programa.

O presidente da Junta de Freguesia, Gabriel Pereira, afirma que “este tipo de investimento é essencial para garantirmos uma freguesia mais justa e solidária. O apoio social é e continuará a ser uma prioridade desta Junta, sobretudo na resposta às necessidades concretas da nossa população”.

Os fregueses que necessitem deste tipo de apoio poderão dirigir-se à sede da Junta de Freguesia, onde poderão obter mais informações sobre a disponibilidade dos equipamentos e os procedimentos necessários para beneficiar do programa.

A Junta de Freguesia reafirma, assim, o seu compromisso em continuar a investir na melhoria da qualidade de vida dos seus fregueses, promovendo uma freguesia mais inclusiva, próxima e solidária.