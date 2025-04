Pedro Ramos anunciou esta semana o término das suas funções como Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, cargo que ocupou durante os últimos nove anos.

Numa mensagem dirigida à população madeirense, Ramos expressou o seu profundo agradecimento pela colaboração e confiança recebidas ao longo do seu mandato, destacando a satisfação com o trabalho desenvolvido em conjunto com profissionais, instituições e cidadãos.

“Levo comigo a satisfação destes anos de colaboração conjunta em prol da Saúde de todos nós”, referiu o governante, sublinhando os desafios enfrentados, especialmente durante a pandemia de covid-19. Pedro Ramos reconheceu o papel essencial da população na gestão da crise sanitária, elogiando o comportamento cívico e responsável que permitiu debelar a doença na Região.

Ao longo do seu discurso de despedida, destacou ainda os avanços conseguidos no reforço do Serviço Regional de Saúde e da Proteção Civil, enaltecendo o compromisso com a segurança, qualidade e sustentabilidade do sistema. “Julgo que todos contribuímos para um novo serviço, centrado no cidadão, mas também nos profissionais”, afirmou.