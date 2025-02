Bom dia e bom domingo!

- Na Diocese do Funchal, entre as 10h00 e as 16h30, na marina da Calheta, ocorre o Jubileu das Famílias. Será um dia repleto de atividades para todas as idades, momentos de formação e reflexão. Às 15h30, a eucaristia celebrada pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- A escritora Natália Bonito apresenta o livro “Onde está o meu botão?”, às 11h00, no Forum Madeira.

- Pelas 15h30, em Lisboa, na Igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, realiza-se a ordenação episcopal de D. Rui Gouveia, filho de madeirenses.