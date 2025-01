O reeleito secretário-geral do JPP quer que o partido cresça além-fronteiras. Na primeira intervenção depois de ter sido eleito por unanimidade, Élvio Sousa agradeceu a confiança dos congressistas e mostrou-se confiante do crescimento do partido - que começou em Santa Cruz como um movimento de cidadãos, no início de 2015 -, e anunciou que o partido vai abrir núcleos na diáspora, em concreto na Europa e na América.

Aliás, adiantou que o JPP já recebeu convites de comunidades de emigrantes “que estão desejosas de fundar pequenos núcleos do JPP, um sinal de que “acreditam no crescimento do JPP”, sublinhou, enquanto se ouvia os aplausos dos militantes presentes no VI Congresso Nacional do partido, na Casa das Mudas, na Calheta.

Aliás, Élvio Sousa sublinhou, depois de Santa Cruz, “fizemos uma ligação de cabotagem para Machico e Funchal e felizmente já chegamos à Calheta. A reconquista do arquipélago vai começar deste lado para o lado do Funchal. Vamos em frente”, projetou.

Por outro lado, Élvio Sousa abordou as eleições regionais antecipadas marcadas para 23 de março, considerando que o congresso agora a ser realizado reforça a reafirmação e recondução dos órgãos nacionais do JPP para o próximo combate eleitoral na Região. O objetivo é, vincou, o JPP estabelecer-se como alternativa de governo.

“É um desafio relevante e uma oportunidade de o partido se estabelecer como uma alternativa de governo. A nossa trajetória tem sido madura e de crescimento sustentado, calmo, sereno e tranquilo sem adubos artificiais”, afirmou, criticando “velhos do restelo” que diziam que o JPP “não ia chegar a lado nenhum”. “O tempo acaba por dar razão, mais tarde ou mais cedo”.