O deputado Carlos Silva, pelo JPP, começou por evocar o “dia extraordinário que vivemos hoje”, referindo o sentimento de liberdade que a Revolução dos Cravos trouxe há 51 anos.

Também evocou o Papa Francisco, agradecendo pela sua “Revolução Tranquila”.

“O teu exemplo e o exemplo de todos aqueles que há cinquenta anos ousaram sonhar com um mundo novo são para nos uma inspiração. Todos aqueles que não se calaram num Pais amordaçado pela Ditadura, num País sangrado pela guerra e pela emigração, num Pais onde a Saúde era uma miragem e a Educação um luxo. Pelo que fizeram - só vos podemos estar profundamente gratos”, fundamentou.

“Saudemos todos os heróis de todos os 25 de abril, de ontem e de hoje que nos trouxeram até aqui. E nunca deixemos de os recordar, embora alguns continuem a tentar silenciar os espíritos livres. Sejamos dignos herdeiros desta frase singela que pontifica no listel do nosso brasão de armas: “Das Ilhas as mais belas e livres”, Das Ilhas as mais belas e livres”, enfatizou na cerimónia evocativa do 25 de Abril de 1974.