O Juntos Pelo Povo (JPP) anunciou na manhã desta quinta-feira que vai requerer um Debate Potestativo à Assembleia Legislativa da Madeira “para obrigar o Governo Regional a debater a situação do grande incêndio de agosto que assolou a Região durante 12 dias consecutivos”.

No encontro com a comunicação social para anunciar a decisão, Élvio Sousa explicou que o JPP tem “um compromisso de princípio com os madeirenses e porto-santenses”, e acentuou: “Estavam todos enganados se pensavam que iam calar a nossa voz e impedir que a verdade sobre o terrível incêndio fosse esclarecida. Ninguém, nem o PSD nem o PS vão calar a verdade, ou vão impedir a vinda de Miguel Albuquerque e de Pedro Ramos a este Parlamento, para prestar contas ao Povo. Por isso avançamos com este debate de interpelação ao Governo, requerendo a presença de todos os membros do Governo, inclusive de Miguel Albuquerque”.