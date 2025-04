O discurso de Miguel Albuquerque na cerimónia de tomada de posse do novo Governo não agradou o líder do JPP, o maior partido da oposição na Madeira.

Élvio Sousa lamentou que as medidas anunciadas na campanha eleitoral não tenham sido mencionadas no discurso do presidente do Executivo, nomeadamente as questões relacionadas com a saúde, a habitação e o subsídio de insularidade para os trabalhadores do setor privado.

”Foi um discurso relâmpago”, disse Élvio Sousa, lamentando a ausência de palavras “para quem espera e desespera por uma habitação”, e por “quem espera uma cirurgia ou exame”.