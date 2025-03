O cabeça de lista do JPP às eleições da Madeira, Élvio Sousa, pediu hoje uma “maioria de confiança” nas regionais antecipadas, apontando o PSD como o adversário direto do partido no domingo.

“Acho que vamos ter um resultado satisfatório, estamos a concorrer diretamente com o PSD, temos um programa alternativo, somos uma frente cívica, somos um projeto político plural”, afirmou Élvio Sousa, em declarações aos jornalistas no centro do Funchal, na mesma rua onde menos de uma hora antes também o PS tinha estado a fazer campanha para as eleições de domingo.

Salientando que por ser “um projeto plural, pluripartidário”, que teve origem num movimento de cidadãos, o JPP “tem uma abrangência maior”, o candidato disse acreditar que “as pessoas estão a identificar essa coerência e essa identidade” e no domingo “vão depositar parte do voto útil no JPP”.

“Creio isso, porque estão a separar o PSD, passado, indiciado, e o JPP presente, futuro”, sustentou.

Referindo-se à sondagem hoje divulgada pelo JM, que coloca o PSD à beira da maioria absoluta e o JPP em terceiro, mas perdendo três deputados (passando de nove para seis parlamentares), Élvio Sousa salientou que os estudos de opinião são “meramente projeções indicativas” e que “fiáveis são os resultados depois de contados” os votos.

A sondagem da Intercampus decorreu entre 05 e 13 de março, com uma amostra de 801 entrevistas a maiores de 18 anos recenseados na Região Autónoma da Madeira.

De acordo com os resultados divulgados, o PSD poderá chegar aos 38,4% dos votos, com 24 deputados, seguido do PS, com 16,7% e 10 deputados e do JPP, com 10,7% e seis parlamentares. O Chega terá 5,4%, com três deputados, a IL 2,8%, com um parlamentar, o CDS-PP 2,5% dos votos também com um mandato. A CDU poderá regressar ao parlamento, também elegendo um deputado, com 1,8% dos votos, e o PAN manterá a deputada única, com 1,7%.

Ainda de acordo com o estudo de opinião, existem 18% de eleitores que estão indecisos.

Élvio Sousa salientou ainda quanto mais a população confiar no JPP menos o partido dependerá dos outros partidos para conseguir governar e retirar o PSD do poder, ao fim de quase 50 anos.

Por isso, para domingo o partido pede “uma maioria de confiança, uma confiança expressiva no JPP”, acrescentou Élvio Sousa, que depois de subir a Rua Fernão Ornelas, uma das principais zonas de comércio da cidade do Funchal, ainda sem a presença da comunicação social, voltou a descer, enquanto cumprimentava brevemente as pessoas com quem se ia cruzando e distribuía saquinhos de rebuçados nas esplanadas.

Às legislativas de domingo da Madeira, as terceiras em cerca de um ano e meio, concorrem 14 candidaturas que vão disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo único: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As eleições antecipadas ocorrem 10 meses após as anteriores, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) – e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

O PSD tem 19 eleitos regionais, o PS 11, o JPP nove, o Chega três e o CDS-PP dois. PAN e IL têm um assento cada e há ainda uma deputada independente (ex-Chega).