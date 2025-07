O deputado do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa, condenou a ausência do segundo helicóptero de combate a incêndios na Madeira, uma promessa feita por figuras do PSD/CDS e que, segundo o partido, foi agora ignorada pelo Governo da República.

O JPP considera esta omissão uma “falha grave”, que compromete a capacidade operacional da Proteção Civil na Região e representa “uma desvalorização clara das necessidades específicas de uma região ultraperiférica e montanhosa”.

Para o partido, a decisão demonstra também a “falta de influência” do Governo Regional junto de executivos nacionais da mesma cor política. Filipe Sousa questiona o silêncio dos deputados eleitos pelo PSD, como Pedro Coelho, Paulo Neves e Vânia Jesus, e exige esclarecimentos públicos sobre o incumprimento do compromisso.

O JPP reclama uma resposta do Governo Regional quanto ao plano alternativo para colmatar esta ausência.

“O JPP continuará a defender, com firmeza e coerência, os direitos e a segurança das populações madeirenses, com independência face a Lisboa, e sem silêncios cúmplices”, termina Filipe Sousa.