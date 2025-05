A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) às eleições legislativas de 18 de maio para a Assembleia da República entende que 50 anos depois da Democracia e da Autonomia “é tempo de fazer contas à vida e criar um Estrutura de Missão para se apurar, com rigor científico, qual o custo para os madeirenses, porto-santenses e açorianos de viver numa ilha, e comparar os resultados com o restante território nacional”.

O cabeça-de-lista do JPP ressalva que este trabalho “nada tem a ver com outras ideias que, no passado, procuraram fazer ‘encontro de contas’ com a História”, afirma, para sinalizar: “A questão para o JPP é muito séria: queremos saber, com base num trabalho científico, de investigação e comparação de dados, qual é o preço que pagamos por vivermos numa ilha, longe dos grandes centros de decisão, com custos acrescidos e limitações de vária ordem.”

Um estudo que o candidato Filipe Sousa considera “fundamental” e que na sua opinião já deveria ter sido realizado para que a Região e o País fossem portadoras de uma “base de trabalho credível” para se abordar “com rigor e não com base em palpites partidários ocasionais” as questões da insularidade e da ultraperiferia.

“Acredito que esse trabalho será um ponto de viragem na forma como o País olha para as suas regiões autónomas e, ao mesmo tempo, um documento fiável para todo e qualquer processo de negociação com as autoridades nacionais e de Bruxelas”, evidencia Filipe Sousa.