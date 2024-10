A concelhia de Machico do JPP esteve na freguesia de Santo António da Serra para alertar sobre a falta de limpeza e manutenção de alguns arruamentos, como é o caso da Estrada do Lombo das Faias, do Caminho Fonte da Velha e Caminho da Fajã dos Rolos.

O presidente da concelhia e membro da Assembleia de Freguesia de Santo António da Serra, Telmo Costa, afirma que a população da freguesia de Santo António da Serra e da freguesia do Porto da Cruz tem feito inúmeras queixas à autarquia sobre a falta de limpeza de alguns arruamentos que parecem estar esquecidos e que carece de limpeza e manutenção há vários meses, no entanto, até ao momento nada foi feito.

O JPP Machico apela às entidades competentes, nomeadamente ao Município de Machico, para que se proceda à limpeza e manutenção dos caminhos e estradas do concelho de Machico de forma a melhorar as condições de vida dos seus residentes.