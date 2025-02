JPP lembra promessas não cumpridas com os enfermeiros

Após reunião com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, o candidato da JPP às Eleições Regionais, Élvio Sousa, comprometeu-se a inverter o “ciclo de desvalorização dos enfermeiros e a trabalhar na sua dignificação e fixação”.

Defendeu que o secretário de Saúde de Proteção Civil já deveria ter sido demitido, lembrando as promessas governamentais não cumpridas.



Leia a nota de imprensa da JPP:





“O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à liderança do Governo Regional comprometeu-se esta segunda-feira a inverter o “ciclo de desvalorização dos enfermeiros e a trabalhar na sua dignificação e fixação” na Região.

Um compromisso saído da reunião entre Élvio Sousa e o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Região, Juan Carvalho. Os dois dirigentes fizeram uma retrospetiva dos “vários problemas” em que a saúde enferma, debateram as soluções mais prementes, como a falta de enfermeiros nas áreas hospitalares e centros de saúde, e convergem na proposta do JPP em estabelecer um “pacto de regime” com vista a uma eficiente gestão e transparência da saúde.

Élvio Sousa diz que “o caos na saúde só não é mais grave” graças “à competência, dedicação e humanismo” dos enfermeiros e demais profissionais do setor, mas considera a situação “insustentável, porque temos enfermeiros esgotados, com cargas horárias inaceitáveis, e este ciclo tem de ser fechado urgentemente”.

O cabeça-de-lista do JPP à liderança do Governo Regional afiança que este ciclo poderá acontecer brevemente, caso a população chame o partido a responsabilidades governativas, a partir de 23 de março.

“Vamos trabalhar na valorização e formação que os próprios enfermeiros reclamam há vários anos, com total justiça, fechando este ciclo vicioso de promessas não cumpridas de Miguel Albuquerque e Pedro Ramos”, compromete-se.

Élvio Sousa lembrou a contratação de 200 enfermeiros até ao final de 2024 prometida por Miguel Albuquerque e pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil em julho de 2024, à saída de uma reunião na Quinta Vigia com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, já com orçamento regional aprovado, mas desses 200 apenas 80 enfermeiros foram contratados.

Pedro Ramos, já este ano, veio responsabilizar o JPP e os partidos da oposição pelo falhanço na contratação de enfermeiros. O cabeça-de-lista do JPP afirma que o secretário regional da Saúde “já devia ter sido demitido, está sem credibilidade na opinião pública e até no setor da saúde já nenhum representante dos enfermeiros ou mesmo dos médicos se inibe de criticar a sua gestão desastrosa”.

“Pedro Ramos e Miguel Albuquerque têm as prioridades invertidas e por isso ambos sãos os únicos responsáveis pela gestão danosa na saúde, a falta de medicamento para doentes oncológicos e nas urgências, a falta de enfermeiros, ausência de medidas e incentivos para fixar estes profissionais na Região e a inércia completa com a não abertura de concursos para enfermeiros especialistas”, sublinhou.

Para além da falta de enfermeiros, Élvio Sousa nota que a Região tem vindo a regredir numa área fundamental da saúde como são os cuidados primários.

O projeto do JPP para a área da saúde, se a 23 de março a população chamar o partido para a governação da Região, compreende a redução das listas de espera para consultas, exames e cirurgias, o que só é possível com a contratação de mais enfermeiros e médicos, uma gestão eficiente para garantir medicamentos a tempo e horas e um pacto de regime nas políticas da saúde, com vista à transparência e gestão competente em articulação com os diferentes setores, de maneira a proteger o utente e a conceder-lhe cuidados de saúde com qualidade, a tempo e horas.”