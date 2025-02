Élvio Sousa, líder e cabeça-de-lista do JPP às Regionais 2025, defende a necessidade de um novo governo após 48 anos de domínio do mesmo partido, destacando a urgência de preparar uma gestão composta por pessoas do povo, com experiência e competência técnica, que gerem os recursos de forma honesta.

Crítica os casos de corrupção, promessas não cumpridas e o elevado custo de vida, propondo soluções como o aumento da habitação acessível, apoio à classe média, redução de impostos e do custo de vida, além de fortalecer empresas familiares

Destaca a falência da autonomia, que está estagnada e dominada por um grupo fechado, na sua ótica, e que só pretende, novamente consideração sua, manter o poder.

O JPP, que reclama ser um partido popular e democrático, diz estar preparado para assumir responsabilidades, sem ideologias extremistas, e ser uma alternativa aos mandatos dos governos do PSD.

“O JPP é um partido popular e democrata que não deve perder a sua raiz popular e aburguesar-se. O seu programa é o reflexo das propostas trabalhadas com base nos muitos contributos que recebemos, mas também daquelas que vamos ouvindo e registando junto do Povo. Não nos preocupamos com rótulos de esquerda ou de direita. A submissão ideológica cega, pode impedir uma Frente de Alternativa e de Futuro! Na verdade, ESTAMOS PRONTOS para assumir maiores responsabilidades e governar. Estamos preparados para ser alternativa aos 48 anos de vícios dos governos PSD”, redigiu Élvio Sousa em comunicado enviado à imprensa.