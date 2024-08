O JPP acusa da GESBA de continuar a “massacrar” os agricultores com horas de espera para a descarga da banana.

De acordo com um comunicado do partido, os agricultores que denunciaram a situação queixam-se de “prejuízos de milhares de euros” em agosto.

“A insatisfação têm sido praticamente incessante, mas a empresa pública mantém-se insensível à situação caótica que ela própria criou, não respeitando o que que está contratualizado com os agricultores para a operação de corte, transporte e entrega atempada da banana”, afirma o JPP.

Segundo o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP, Rafael Nunes, baseado nas conversas que teve com os agricultores, estes queixam-se de “prejuízos avultados devido à perda de “milhares de quilos de banana a amadurecer e a apodrecer em cima da terra, por manifesta incapacidade de gestão e logística da GESBA”.

O JPP afirma que a GESBA tem soluções para o problema, mas que se revela “irredutível”.

“Os agricultores indicam que a solução passa por abrir o armazém que se encontra encerrado na Madalena do Mar e as suas duas linhas de processamento, sendo para isso necessário contratar trabalhadores, pessoas para trabalhar, e não administradores”, defende Rafael Nunes.

Na perspetiva do deputado, e de acordo com o que ouviu da parte dos agricultores queixosos, “a opção Madalena do Mar, com a devida provisão de mão de obra, permitiria recolher e armazenar, a tempo e horas, toda a banana da zona oeste, explicam os bananicultores”.

“Estas longas horas de espera em fila, implicam que a banana por espencar, além do calor que sofre, fique exposta ao sol e tenha perda de qualidade”, diz.