O Juntos Pelo Povo (JPP) entende que o “novo/velho Governo apresentado hoje por Miguel Albuquerque é uma espécie de remendo novo em roupa velha”.

Na perspetiva do JPP, o PSD liderado por Albuquerque “já não é capaz de surpreender. Não renova, não inova e não evidencia um único rasgo de ambição”.

Analisando o resultado das eleições de 26 de Maio, o partido assinala que “o PSD tem menos 30 mil votos do que a soma de todos os outros partidos”.

O JPP acrescenta que perante este resultado “numa atitude responsável e sentido institucional, fez tudo para liderar uma nova solução governativa e pôr termo a 48 anos de vícios, compadrios e monopólios do PSD”, que considera “um recorde digno de figurar no livro do Guinness”.

Para o JPP, que viu a proposta gorada, “a responsabilidade de manter Miguel Albuquerque nos destinos do Governo é inteiramente do CDS, PAN e IL que não quiseram que o JPP assumisse essa liderança e um novo programa para a Madeira”.

O partido, que teve Élvio Sousa como cabeça de lista, entende que “este PSD, e este novo governo, não tem soluções para os verdadeiros problemas das pessoas. Para a preocupante falta de habitação, para os baixos salários dos jovens e de toda a população ativa. Para as rendas altíssimas. Para a elevada taxa de pobreza, a pesadíssima carga fiscal, o custo de vida infernal, o preço da garrafa de gás, o agravamento das listas de espera na saúde, as pensões miseráveis dos idosos, o estrangulamento das pequenas e médias empresas, o ferry e os custos da operação portuária que agravam a vida dos madeirenses e porto-santenses”.

“É um governo que mantém a linha despesista, com secretarias a mais do que seria razoável. Eliminou apenas uma secretaria para vender a ilusão de que está interessado em reduzir a despesa pública, mas na realidade a máquina vai continuar pesada à custa do dinheiro dos nossos impostos”, pode ler-se no comunicado do JPP.