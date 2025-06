O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) esteve esta sexta-feira no Mercado dos Lavradores em contacto com produtores, vendedores e população em geral, a explicar-lhes algumas das linhas do plano que o partido tem vindo a desenvolver para preparar o futuro da agricultura regional e a valorização do meio rural, em aliança com as pescas e a pastorícia.

Num dos dias mais concorridos do Mercado dos Lavradores, Élvio Sousa foi lembrando que o JPP é o partido que, nos últimos anos, “tem estado mais próximo dos agricultores, defendendo e trabalhando nas suas justas causas e na valorização dos seus rendimentos”.

O líder da oposição exemplificou com a subida para 1€ da banana extra paga aos produtores, “num trabalho como vários anos do JPP”, e agora com a recente polémica em torno do “brutal aumento no preço da água de rega” que o Governo Regional tem vindo a “sistematicamente a desvalorizar”, apesar dos números do próprio executivo “provarem” o contrário e de o próprio programa “Polígrafo” da SIC já ter demonstrado a todo o país que as contas do JPP estão corretas.

“É inegável que o preço da água de rega, após a publicação da Portaria n.º 87/2025 de 22 de janeiro de 2025, subiu escandalosamente 151% em relação ao ano anterior, pelo que o JPP está decido em garantir uma solução direta e eficaz para resolver esta injustiça”, assumiu perante os agricultores/comerciantes do Mercado.

As contas do JPP são as que se encontram publicadas na referida Portaria 87/2005. Recorda o líder do JPP que em 2024 o preço de uma hora de água custava 16,78€, e que agora, em 2025, o Governo aumentou para 42,13 €, ou seja, 151%. “Um agricultor que no ano de 2024 pagou 49,41€ pelo contrato com a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), com este aumento pagaria em novembro deste ano 124,30€. Esta é a verdade”, sublinha.

Tal como aconteceu com o preço da banana, o dirigente máximo do JPP promete não largar a questão da água de rega até que “a justiça” seja reposta. “Temos a obrigação de resolver este problema criado pela coligação PSD/CDS”, realça. “Assim, o JPP estando do lado dos agricultores, irá apresentar uma proposta para que o preço de uma hora de água de regadio, neste ano, seja igual ao do ano anterior.”