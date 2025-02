O JPP afirmou, hoje, que o modelo de gestão de Miguel Albuquerque e de Pedro Ramos no Serviço de Saúde da Região “está caduco, afunilado, com uma gestão ineficiente, sem capacidade e imaginação para resolver os problemas das listas de espera, das urgências e da recorrente falta de médicos”.

Lina Pereira, porta-voz da iniciativa, adiantou que a radiografia “é pouco simpática mas que é a dura realidade que nem os médicos, nem os enfermeiros, nem os técnicos superiores de terapêutica e diagnóstico, entre outros profissionais, conseguem esconder”.

“Ao longo dos últimos anos, a Saúde tem sido um tema central na ação política do JPP, alertamos e apresentamos soluções legislativas para resolver os casos mais urgentes, a bancada do PSD, Miguel Albuquerque e o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, passaram o tempo a esconder a realidade, recorrendo a artifícios e malabarismos políticos, chumbaram sempre as nossas propostas, mas sabemos hoje que, afinal, o JPP tinha razão há muito tempo, e não há dúvidas de que o Serviço Regional de Saúde precisa de uma reformulação profunda, um novo, robusto e eficiente modelo de gestão, com novas ideias e novos protagonistas”, garante a presidente do JPP, deputada e 3.ª da lista às eleições regionais antecipadas de 23 de março.

O JPP que reuniu com a Ordem dos Médicos- encontro que considerou de bastante positivo- diz ter confirmado “a má gestão, a desorganização dos serviços, a situação das altas problemáticas, a falta de investimentos em equipamentos e em cuidados primários”.