JPP diz que Governo “alivia calote” aos taxistas após denúncia do partido

Embora considere que a resposta do SESARAM em relação aos atrasos de pagamentos a taxistas que transportam doentes não urgentes não seja o esperado, o JPP congratula-se pelo facto destes profissionais começarem a ter sido pagos pelo Governo Regional após o partido ter, recentemente, denunciado a situação.

Leia a nota de imprensa do JPP:

“Os taxistas que transportam doentes não urgentes através de um contrato com o Serviço de Saúde da Região (SESARAM), e que não eram pagos há 14 meses, começaram a receber esta semana os valores referentes aos meses de abril e maio de 2024, pagamento que só acontece depois da conferência de imprensa do Juntos Pelo Povo (JPP) onde denunciou precisamente esta situação há uma semana.

Apesar deste “sinal tímido” do Governo Regional, para com os profissionais de táxi que vivem exclusivamente do seu trabalho, o JPP entende que o executivo “podia e devia ter ido muito mais além, e não se ter ficado por esta migalha, quando a dívida aos taxistas por serviços prestado ao SESARAM e não pagos atinge os 14 meses”, recorda o dirigente da concelhia do JPP Funchal, Leonardo Reis.

O partido liderado por Élvio Sousa considera que a resposta do SESARAM “não é a que os taxistas esperavam”, mas faz notar que “este é um bom exemplo do papel decisivo que o JPP desenvolve enquanto líder da oposição, em nome das pessoas, das famílias, dos jovens, das empresas e das organizações profissionais, denunciando e pressionado o Governo a governar com transparência, rigor e decência, pagando a tempo e horas”.”