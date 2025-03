Élvio Sousa disse, esta quarta-feira, que “está na altura de separar o trigo do joio e votar no único partido fundado na Madeira, um partido regionalista e bairrista, e confiar num programa de governo alternativo ao do PSD”.

“O que pedimos à população é uma maioria de confiança para podermos executar as dez grandes propostas que acreditamos ser as necessárias para solucionarmos os problemas mais urgentes do madeirenses e porto-santenses”, salientou o cabeça de lista do JPP garantindo que o seu partido vai “reduzir a despesa em cerca de 60 milhões de euros, formando um governo com menos secretarias e fusão de direções regionais, e utilizar essas poupanças nos três grandes temas que são: construção de mais casas e apartamentos, tornar mais eficiente o sistema de saúde, reduzir o custo de vida e os impostos de forma responsável”.

O candidato à liderança do Governo Regional reafirma o apelo para que a população “vote maciçamente no JPP”, concedendo-lhe “uma maioria de confiança para que, pela primeira vez, um partido nascido na Madeira assuma a governação”.

“Celebramos já 50 anos de democracia em Portugal e vamos a caminho dos 50 anos de Autonomia, julgo que estamos num momento histórico para, pela primeira vez, termos a Região a ser governada por um partido autonómico e da Autonomia”, destacou, mostrando-se “convicto de que as pessoas desejam uma mudança”.

“O partido JPP nasceu de um movimento plural, e isto é importante para pedir às pessoas, aos indecisos, que domingo saem de casa e vão votar porque esta é uma oportunidade para escolher se querem para governar um partido nascido na Madeira ou preferem os outros partidos”, rematou.