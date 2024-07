“Qual a estratégia do Governo Regional para o futuro que aí vem?”, quis saber Rafael Nunes (JPP), a propósito dos fundos derramados pela União Europeia para a Região.

O deputado do JPP disse mesmo que apesar da canalização desses fundos, o mesmo não se reflete em diversas matérias, designadamente na amenização das listas de espera na saúde.

Além disso, Rafael Nunes enumerou vários projetos em que os dinheiros europeus foram derramados “em vão”, no caso, falando da Marina do Lugar de Baixo, da Fábrica das Moscas, na Camacha.

Mais disse que “a União Europeia sempre foi muito mais generosa com a Região do que o próprio Governo Regional”, afirmou Rafael Nunes, referindo-se ao relatório entregue, e que nem assim, de acordo com a sua interpretação, isso se transformou em riqueza.

Os “milhões” da Estrada das Ginjas também não ficaram de lado no discurso do deputado do JPP que quer a ultraperiferia na agenda europeia de “uma vez por todas” e lamenta que o setor primário fique esquecido em termos de desenvolvimento.

Algo que, de resto, Rogério Gouveia discorda, lembrando a modernização na agricultura.

Tem lugar a esta hora da manhã o debate para apreciação do relatório anual “A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2023”.