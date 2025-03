A Assembleia Geral no Pavilhão do Marítimo, que visa debater a destituição dos órgãos sociais do clube, promete boa adesão dos sócios.

A poucos momentos do início da reunião magna, já se constata uma fila expressiva dos sócios, que vão entrando no Pavilhão, para discutir o futuro da direção maritimista.