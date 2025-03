‘Deslocado’, dos NAPA, será a sétima música a ser ouvida no alinhamento da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que decorre no dia 13 de maio.

A ordem de atuação acaba de ser revelada pela organização do evento.

Assim sendo, a grupo madeirense atua depois da Suécia (neste momento o pais favorito a vencer o certame, segundo as casas de apostas) e antes da Noruega.