“Já não há palavras para exprimir a profunda falta de respeito do Serviço de Saúde da Região para com os taxistas que fazem o serviço de doentes não urgentes”. O comentário é do dirigente do JPP, Leonardo Reis, que acrescenta que “estamos perante uma situação intolerável, reveladora da prepotência que campeia no Governo Regional e na falta de palavra”, sublinha.

“Estamos a falar de um serviço que é prestado ao abrigo de um protocolo com a TAXI RAM, um acordo entre as duas partes, uma cumpre na íntegra, a outra, o Governo Regional, brinca com a vida dos profissionais de táxi que vivem modestamente do seu trabalho e pagam impostos por um serviço que já realizaram, mas não receberam o valor acordado”.

Leonardo Reis revela que os testemunhos chegados ao JPP indicam que os taxistas não estão a ser pagos desde abril de 2024. Portanto, 14 meses de trabalho “à borla”.

“Este é o tal governo que canta alegremente os recordes na economia, no aumento brutal da receita fiscal e no PIB rico, mas depois tem este padrão de comportamento de mau pagar, irresponsável, para com uma classe profissional que faz do trabalho o seu ganha-pão”, insurge-se Leonardo Reis. “Seja o PSD a governar sozinho ou com a bengala do CDS, como se vê, nada se altera, pelo contrário, tudo farinha do mesmo saco.”

O JPP lembra que “uma quebra do protocolo” poderá “colocar em causa” o serviço de transporte de doentes não urgentes e alerta para o facto de “muitas destas pessoas transportadas receberem pensões e rendimentos baixos”, portanto, sem condições financeiras para recorrerem a outro tipo de serviço se os taxistas decidirem paralisar.