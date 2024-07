A JP-Juventude Popular da Madeira, estrutura de juventude do CDS-PP Madeira, enviou hoje um email ao secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) a demonstrar a sua “profunda preocupação e repulsa” pelas declarações públicas proferidas por esse partido sobre a divulgação oficial de resultados das eleições presidenciais da Venezuela.

A missiva assinada por Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, começa por relembrar “os milhares de madeirenses e seus descendentes que sofrem com o acompanhar da situação política naquele país” e afirma que esses madeirenses “se mostram incrédulos com as declarações completamente estapafúrdias do PCP”.

De acordo com a JP Madeira “como diz a sabedoria popular, “diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és” e o PCP tem mostrado aos portugueses claramente ao que vem e o que defende quando apoia ditaduras atrás de ditaduras em diferentes geografias, quando defende sucessivos ataques aos pilares básicos da democracia e do Estado de Direito, quando sucessivamente ignora todas as evidências de ataque ao sufrágio universal seja na Venezuela, na Rússia, na Coreia do Norte, na China ou em vários outros países”.

A JP Madeira é ainda mais incisiva nas palavras ao afirmar que “para os comunistas o único voto que conta é o voto neles, para os comunistas só tem direito a votar quem vota como eles, só tem direito a pensar quem pensa como eles! São assim bastante parecidos a todos esses ditadores que apoiam! Têm assim nas mãos o mesmo sangue que esses ditadores fazem derramar!”

O email termina com a JP Madeira a perguntar ao PCP se “naquele partido o somatório dos resultados eleitorais das diferentes opções de voto também dá superior aos 100%” numa referência aos resultados divulgados pelo Governo da Venezuela para as eleições de ontem e que têm levantado muitas dúvidas na comunidade internacional.