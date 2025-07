No passado domingo, a Juventude Popular da Madeira promoveu em Machico uma formação e convívio, reunindo autarcas do CDS-PP Madeira e jovens do partido.

Entre os oradores convidados, Luís Noite, vice-presidente da Juventude Popular Madeira e primeiro secretário da Assembleia Municipal de Santana, Roberto Silva, eleito na assembleia de freguesia do Caniçal, Amílcar Figueira, ex-vereador da oposição do CDS-PP em Câmara de Lobos, Marco Pires, deputado na Assembleia Municipal de Machico e Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana.

O evento teve lugar em Machico, à hora de almoço, o que permitiu um ambiente descontraído e de partilha de experiências autárquicas.

Segundo os jovens centristas, este foi um momento de passagem de conhecimentos, na qual foi possível dar a conhecer a missão e trabalho dos autarcas, identificar e definir objetivos e valores comuns que devem pautar a atuação dos atuais e futuros autarcas do CDS-PP Madeira. Para os jovens do CDS-PP é imperativo colocar o partido novamente na rua, durante todo o ano e não apenas durante o calendário eleitoral.

“A estratégia conjunta do CDS-PP e JP deve passar por ouvir as pessoas e entender os seus problemas reais. Durante o evento, foi ainda discutido que nestas eleições todos os autarcas CDS-PP devem se pautar por uma carta de compromisso, de forma a garantir que em primeiro lugar estão os munícipes e fregueses, o bem das autarquias e o seu estilo de vida, assim como o desenvolvimento económico e social das mesmas”, conforme se podia ler numa nota divulgada pela JP Madeira.

Como definiu o líder da Juventude Popular, Leandro Silva, “é imperativo, e a JP Madeira tem isso bem presente, apresentar às populações soluções, em especial, na política de proximidade, que resolvam os seus problemas no dia a dia”.

Entre outros temas, foram discutidos desafios e conquistas do trabalho autárquico, podendo ser destacadas medidas de apoio à família implementadas no concelho de Santana, mas também a difícil tarefa de ser partido de oposição no escrutínio ao trabalho desenvolvido em certos municípios.

Por fim, Leandro Silva defende que os jovens centristas estão preparados para assumir a responsabilidade, pois, segundo o mesmo “ninguém nasce com o dom de autarca”. É preciso apostar nos jovens e permitir que estes mostrem o seu valor”. O presidente da estrutura de juventude do CDS, Leandro Silva, garante ainda que todos os eleitos receberão o devido apoio para que desempenhem as suas funções com dignidade e exigência.