Jovens do BE apelam a sociedade “mais justa e solidária”

Os jovens do Bloco de Esquerda-Madeira estiveram, hoje, numa acção de propaganda, junto da população, abordando temas que, no seu entender, mais afectam os madeirenses.

Concretamente a “crise na habitação e na saúde, as condições degradantes do Lar da Bela Vista, a massificação do turismo, o atentado ambiental com a possível autorização para a pesca no mar das Selvagens, as suspeitas de corrupção do Governo Regional, entre outros”.

Na baixa do Funchal, os jovens apelaram à “luta por uma sociedade anticapitalista, livre, justa e solidária para todas e para todos”.